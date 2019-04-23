شكرا لقرائتكم خبر عن «خارجية النواب»: نسبة المشاركة في الاستفتاء أبلغ رد على يروج لمقاطعة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن «نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أبلغ رد على من يروج لفكرة مقاطعة الشباب».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «نسبة الموافقة والرفض على الاستفتاء معبرة جدًا عن حالة الحوار المجتمعي التي تمت خلال فترة التعديلات الدستورية».

وأكد أن «الاستفتاء كان عرسًا ديمقراطيًا عبر فيه المصريون بمختلف توجهاتهم عن رأيهم، والتعديلات الدستورية تنتصر للكثير من فئات المجتمع، ونحن شاهدنا ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة، والتعديلات تصب في المشهد العام للدولة المصرية».