شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن»: عملنا على الأرض أثناء الاستفتاء استفز «الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن «عمل الحزب على الأرض أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية استفز جماعة الإخوان».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: «لم أكن متوقعًا تلك النسبة المرتفعة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات، ونحن كشعب نحب الانتخابات البرلمانية والرئاسية أكبر، ولكن النتيجة جميلة وأكثر من رائعة».
وتابع أن «الشعور بالأمان والإنجازات التي تحدث، دفعت المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، وعمل بعض الأحزاب على الأرض ساهم أيضًا في حشد المواطنين».
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