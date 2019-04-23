شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قرارات من «العليا للعمرة والحج السياحي» لحل أزمة التأشيرات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت اللجنة العليا للعمرة والحج السياحي، الثلاثاء، برئاسة مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، وذلك على خلفية قيام بعض الشركات السياحية باستصدار تأشيرات إلكترونية خارج منظومة وزارة السياحة.

وبحسب بيان، قررت اللجنة إضافة ضابط جديد إلى الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440ه نصه الآتي «التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج عمرة 1440 ه بالتوجه لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودي الخاص بالشركة، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعليًا على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهور بخاتم شعار الجمهورية لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والمونئ».

كما قررت اللجنة قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتعميم على الشركات السياحية بشأن الضابط الجديد واعتباره أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440ه، وحال مخالفة ذلك ستتّخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحة المخالفة وجميع الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.

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واتفق المجتمعون أيضا على الدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة بشأن تنفيذ برامج العمرة لموسم 1440ه ووفقًا لكشوف الأمن العام المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة، فضلا عن قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمخاطبة اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة لعمرة 1440ه وبالأخص الالتزام بالسقف العددي المسموح به للشركات السياحية المصرية.

كما قررت التوصية بشأن التنسيق مع وزارة الطيران المدني لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأي شركة سياحية حاصلة على تأشيرات إلكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة لمنع التكدسات بالمطارات، وقيام قطاع الشركات السياحية بمخاطبة جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، وكذا شركة نما للملاحة البحرية بعدم إصدار أي تذاكر سفر للمعتمرين لأي شركة سياحة حاصلة على تأشيرات إلكترونية دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والموانئ.

وقررت مخاطبة وكيل وزارة الحج السعودي لشؤون العمرة بضرورة إلزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قبل وزارة الحج السعودي بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومي بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعليًا لكل وكيل خارجي«الشركات السياحية المصرية»وذلك من خلال الموقع الرسمي لخدمات الحج والعمرة أو البريد الإلكتروني الخاص بوزارة السياحة المصرية.

وجرى الاتفاق على إخطار وكيل وزارة الحج السعودي لشؤون العمرة لموافاة وزارة السياحة «قطاع شؤون الحج والعمرة» عما إذا كانت الشركات السياحية المصرية الواردة بالبيان المرفق بالخطاب قد نفذت تأشيرات عمرة هذا الموسم 1440ه من عدمه نظرًا لكون هذه الشركات غير مصرح لها بالعمل في سوق العمرة هذا الموسم من قبل وزارة السياحة المصرية على ضوء الجزاءات الصادرة بشأنها، وضرورة تسريع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة خلال الأسبوع الجاري.

وذكر البيان أن ذلك يأتي في ضوء حرص وزارة السياحة على انتظام سير موسم العمرة لعام 1440ه، والحفاظ على أمان وسلامة المعتمرين المصريين حتى عودتهم إلى أرض الوطن، وتشدد وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من وزارة السياحة لموسم العمرة الجاري وعدم مخالفتها لأي من بنودها، وكذا ضرورة الالتزام بالبرامج المتفق عليها مع المعتمرين.