شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء: ندرس تكلفة توليد التيار من المخلفات تمهيدًا لإصدار التعريفة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن وضع الطاقة في مصر «مريح» ويوفر فرصًا واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أسعار بيع الكهرباء في مصر أفضل الأسعار على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أسامة جنيدي رئيس اللجنة بحضور المهندس شريف زهير مدير إدارة التعريفة والدكتور وسام الباز مستشار الجهاز وعدد من رجال الأعمال ومستثمري الطاقة.

وأكد «عبدالرحمن»، أن الجهاز يعمل حاليًا على احتساب التكلفة التي ستتحملها وزارة الكهرباء من تعريفة توليد الطاقة من المخلفات البالغة 140 قرشًا، مضيفًا أن سيتم الانتهاء من إصدار التعريفة قريبًا.

وأشار عبدالرحمن أن تأخر إصدار التعريفة يأتي نتيجة لتداخل عدة جهات في التعريفة ومنها المحليات، لافتًا إلى أن وزارة البيئة أحد أهم الجهات المسؤولة عن ملف توليد الكهرباء من المخلفات ممثلة في جهاز المخلفات الصلبة.

وكشف أن الجهاز يعمل حاليًا على إصدار تعريفة مقابل استخدام الشبكة الكهربائية للتوزيع لمدة 5 سنوات وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد عبدالرحمن أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر حدث له تطور كبير وحقق طفرة غير مسبوقة وأصبح النموذج المصري في ملف الطاقة يحظي باهتمام دولي كبير، مضيفًا أن دولة زامبيا وبعض دول الكوميسًا شرعت في استنساخ وتطبيق التجربة المصرية وقامت بترجمة قانون الكهرباء المصري إلى اللغة الفرنسية وتسعي لتطبيقها.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن محطة «بنيان» للطاقة الشمسية بأسوان تعكس نجاح مصر في توفير مزيج من الطاقات بمختلف أشكالها وهو ما يعزز من قدرة قطاع الطاقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى وجود أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال بمصر ومنها شركات الإنتاج الحراري التابعة للشركة القابضة وشركة سمينز العالمية وغيرها.

ولفت رئيس الجهاز أنه يوجد حاليًا 34 ملايين مشترك بالشركات الحكومة المنتجة للكهرباء بجانب 117 شركة من القطاع الخاص لديها 120 ألف مشترك وهو ما يمثل تحدي كبير أمام الجهاز لحل المشكلات التي تواجه الشركات ومشتركيها، مضيفًا أن حماية المستهلك هي البؤرة والهدف الأساسي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وأكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيكون له دورًا محوريًا في نجاح استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

وذكر «جنيدي»، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من المخلفات، متوقعًا ضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال بعد الانتهاء من إصدار التعريفة الخاصة بأسعار الكهرباء من المخلفات، مشيرًا إلى أن توقيت إصدار التعريفة البالغة 140 قرشا ومدى ربطها بأسعار العملات الأجنبية أحد أهم الأسئلة التي تشغل اهتمام المستثمرين، مطالبًا بالإسراع في إصدار تعريفة الطاقة من المخلفات.

كما طالب «جنيدي»، بتحديد سعر لشراء فائض الكهرباء المنتجه من محطات الCo-Generation في ظل تشجيع الدولة لإقامة مثل هذه المشروعات ذات الكفاءة العالمية لاستخدام الغاز.

وأفاد الدكتور محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز بدأ بالفعل في دراسة السعر العادل لشراء فائض الكهرباء المنتجة من مشروعات الـ«Co-Generation».

من جانبه شدد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، على أهمية عرض أي تشريعات جديدة لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء إلى مجلس الدولة لمراجعتها قبل إصدارها، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تلزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين واللوائح التنفيذية إلا ما يعرض عليها فقط.

وطالب فهمي، باستثناء العقود الجارية للشركات المنتجة للكهرباء من أي زيادات مستقبلية في أسعار الغاز لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، مضيفًا أن هيئة الاستثمار تفرض رسوم متعددة على الشركات المنتجة للكهرباء التي تعمل بالمناطق الحرة، مشددًا على ضرورة إعفاء تلك الشركات من أي رسوم إضافية.