شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات: رجال الجيش والشرطة حملوا ذوي الاحتياجات والمسنين فوق الأكتاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية حملوا الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، فوق الأكتاف حتى لجان الاقتراع على الاستفتاء.

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وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية: «تعالت إنسانيتنا خلال أيام الاستفتاء وساعد رجال القوات المسلحة المسنين وذوي الاحتياجات وحملوهم فوق الرؤوس والأكتاف، وأعانهم رجال القضاء، بحب وطيب نفس»، متابعا: «خلال أيام الاستفتاء صار حب مصر نابضا، وترددت أصداؤه في كل زمان ومكان، ووقفنا نحن المصريين صفا واحدا أمام لجان الاقتراع شباب ورجال ونساء، وتبادلنا الآراء، وأعان كل منا الآخر حينما اشتد الزحام، إدراكا أنها وقفة خلف وطننا الذي نادانا فلبينا نداءه، وثمة مسؤولية حمّلنا اياها التاريخ».

وأردف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قائلا: «أجرينا الاستفتاء في مناخ ديمقراطي مفعم بالحرية، لأكثر من 12 ساعة في اليوم، وخرج الاستفتاء في أبهى صورة تليق بمصر وحضارتها ومستقبلها وتطلعاتها للغد، وأجمل ما فيها أبناء مصر»، متابعا: «تقدمت المرأة الصفوف لتتبوأ مكانتها التي تستحقها، وهتفت وتغنت باسم مصر.. ووقف الشباب يحملون مسؤوليتهم تجاه وطنهم، ورسموا ملامح مستقبلهم وأبنائهم من بعدهم».

وأكد لاشين أن هدم الأوطان أسهل من بنائها، متابعا: «البناء يستغرق وقتا كبيرا وجهدا، والأوطان تبنى بالجهد والعرق والدم لا بالشعارات مهما علا ضجيجها».