شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: نتائج الاستفتاء رد عملى على قوى الشر والظلام والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان النتائج غير المسبوقة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أكبر رد عملى على الاكاذيب الافتراءات والسموم التى بثتها جماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وقال " حسب الله " فى بيان له أصدره مساء اليوم، إن مشاركة اكثر من 27 مليون مواطن مصرى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنسبة تجاوزن الـ 44 % هو وسام شرف على صدور كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية موجها التحية والتقدير للشعب المصرى العظيم الذى أعطى درسا قاسيا لقوى الشر والظلام والإرهاب

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ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية لكل من شاركوا فى هذا العرس الديمقراطى خاصة القوات المسلحة والشرطة والهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الذى استخدم حقه الدستورى فى التقدم بهذه التعديلات التى لقيت هذا التأييد الشعبى الكبير.