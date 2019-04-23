شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ائتلاف دعم مصر: الشعب المصرى أثبت أنه حائط صد منيع ضد المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبد الهادى القصبى، عقب إعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية منذ قليل، أن الشعب المصرى حائط الصد وصمام الأمان للحفاظ على الوطن الغالى من المخاطر الداخلية والخارجية، مؤكدا فى بيان له منذ قليل أن المصريين مازالوا يواصلون تلقين العالم دروسا جديدة فى الوطنية وأن الشعب هو صاحب السيادة والإرادة والكلمة الأولى والأخيرة .

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وأضاف القصبي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصرى شعب واع ومتبصر ويعى من حوله ويظهر دائما عندما يطرق بابه الوطن، ومن هنا أقدم التحية إلى القوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال القضاء الذين حموا تلك الإرادة، كما أوجه التحية إلى جميع طوائف الشعب المصرى وإلى الأقباط والصوفيين والشباب وذوى الإعاقة والمرأة والمصريين بالخارج، كما أوجه التحية إلى مجلس النواب رئيسا وأعضاء .

وطالب القصبى، الشعب المصرى بالحفاظ على تلك الحالة الوطنية، والتى تنعكس إيجابيا فى أعمالنا وتعاملاتنا وإنتاجنا لكى نقدم أداء مميزا ينعكس على مصر والمصريين .