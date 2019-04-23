شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."مباشر قطر" تفضح جرائم " الحمدين " فى حق عمال المونديال بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن الأوضاع السيئة والبائسة التى يعيشها العمال الأجانب فى قطر، والقائمين على منشآت كأس العالم فى قطر 2022، حيث أكد التقرير أن العمال يعيشون فى بيئة غير آدمية تماماً، مضيفا أنها "أوضاع سيئة.. بيئة عمل غير آدمية، الأمر الذي بدا يُنذر بكارثة تهز أركان تنظيم "الحمدين"، إنها الانتفاضة ضد الظلم.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، قائلا :"انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مصورة من مواقع منشآت كأس العالم 2022، والتي يستعد النظام القطري لاستضافتها، وتُظهر تلك الصور انتفاضة عمال بناء ملاعب كأس العالم بقطر في وجه ممارسات الحكومة القطرية وتنظيم الحمدين، وذلك بسبب انتهاك حقوق الإنسان، وعدم استلام الرواتب وسوء الأحوال المعيشة، وغياب الرعاية الصحية، حيث أضرب العمال ومارسوا أعمال تخريب في مقرات الشركات.

وأكد التقرير ، أن العمال الأجانب فى قطر يتعرضون للانتهاك وضياع حقوقهم الإنسانية والمادية، بعلم من النظام القطرى الحاكم وعلى رأسهم تميم بن حمد، ورغم وعد الحكومة القطرية عدة مرات بتحسين أوضاع العاملين إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن الأمر الذى دفعهم للإنفجار للتعبير عما يتعرضون له من ظلم.