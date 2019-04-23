نص البيان الختامي للقمة التشاورية بشأن السودان

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أصدرت القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، التي عقدت بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيانا في ختام أعمالها اليوم بالقاهرة، أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات المشاركين عن كامل تضامنهم مع السودان في سعيه لتحقيق آمال وطموحات الشعب السوداني نحو تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية، مشددة على أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية بالعمل معا من خلال حوار سياسي ديمقراطي يقوده السودانيون أنفسهم، لتحقيق طوحات الشعب وإرساء نظام سياسي ديمفراطي شامل. نص البيان:



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