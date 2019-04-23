انت الان تتابع «حماية المستهلك» تحذر من منتج «أبليكس» للتخسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

حذر جهاز حماية المستهلك من استخدام منتج "أبليكس"، مؤكدًا أن الشركة تضلل المستهلكين بالترويج للمنتج على أنه علاج للسمنة، وهو على خلاف الحقيقة، وذلك طبقًا للقاعدة الإلكترونية للأدوية البشرية في وزارة الصحة. وقال جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم، الثلاثاء، إن منتج "أبليكس" مسجل بالمعهد القومي للتغذية على أنه مكمل غذائي فقط. وأضاف الجهاز أنه تم إحالة الشركة المنتجة لمنتج "أبليكس" للنيابة العامة؛ لاتخاذ اللازم. وحذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، في 9 فبراير الماضي، من مستحضر موجود في الأسواق.

وأوضحت شئون الصيادلة أن اسم المتحضر المغشوش BLESS Cream رقم التسجيل 38610/2016 إذ إن الرقم المذكور لا يخص المستحضر، وأنه حال وجود هذا المستحضر بالأسواق يعد مخالفًا، ولابد من تحريزه على الفور. يذكر أن التفتيش الصيدلي يقوم بالمرور على الصيدليات للتفتيش على الأدوية المهربة والمغشوشة؛ لضمان نظافة السوق

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