انت الان تتابع بدءا من يوم الخميس.. 6 إجازات متتالية في شهر أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهر أبريل

صُنفت مصر بأنها خامس أكبر دولة من حيث عدد أيام الإجازات الرسمية على مستوى العالم، إذ حصل الموظفون على 14 يومًا إجازة خلال عام 2017، فيما حصلوا على 15 يومًا في عام 2018. ويرى خبراء اقتصاد أن كثرة العطلات الرسمية تُسهم في تراجع الإنتاجية، وتذبذب مؤشؤات مصر الاقتصادية، في الوقت الذي تحرص فيه القيادة السياسية على النهوض بالاقتصاد وتحقيق ثورة صناعية، وخفض عجز الميزانية والدين العام،. ومع حلول شهر أبريل من كل عام، يترقب المصريون عددا من الإجازات الرسمية في النصف الثاني من الشهر، والتي تنوعت بين مناسبات اجتماعية ودينية.

ونرصد أبرز الإجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2019: - الخميس 25 أبريل إجازة رسمية، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء. - الجمعة 26 أبريل إجازة رسمية في المصالح الحكومية والخاصة. - السبت 27 أبريل إجازة رسمية في المصالح الحكومية وبعض المصالح الخاصة. - الأحد 28 أبريل إجازة بمناسبة عيد القيامة. - الإثنين 29 أبريل