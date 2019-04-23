انت الان تتابع تعرف على موعد تطبيق غرامة التدخين داخل القطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل كامل الوزير خلال جولته بمحطة مصر

قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل، تطبيق غرامة التدخين داخل القطارات على جمهور الركاب والمسافرين، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، عقب الانتهاء من إجازة أعياد شم النسيم، لافتا إلى أن هيئة السكك الحديدية قررت تطبيق زيادات جديدة فى الغرامات للمخالفين والمتهربين من شراء التذاكر لاستقلال القطارات مع استحداث أنواع جديدة من الغرامات. وتابع الوزير قائلا "هنسيب الناس تعيّد وتحتفل بشم النسيم الإثنين المقبل وبعدين هنبدأ التطبيق من يوم الثلاثاء"، حيث تبلغ غرامة التدخين داخل القطارات 50 جنيها فقط لا غير.

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من جانبه، قال المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، إنه سيتم توقيع غرامة قدرها 50 جنيهًا مخالفة على التدخين وإلقاء القمامة بالقطارات وعلى أرصفة المحطة، مؤكدا أنه سيتم تفعيل الغرامة بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، وذلك ضمن حملة الانضباط التي أطلقها