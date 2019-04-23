شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تغييرات في صفوف رؤساء المراكز والمدن قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إجراء حركة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قريبًا، والتي ستشمل نقل وتبديل بين رؤساء المراكز والمدن طبقًا للقانون وللصالح العام، بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان، الثلاثاء، أن هذا يأتي في إطار تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء ‏لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وإزالة ‏التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة المشروعات التنموية ‏والخدمية المنفذة بنطاق كل مركز ومدينة لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة ‏على المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد.