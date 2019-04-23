شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» ووزير التموين يفتتحان معرض سوبر ماركت أهلا رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض «سوبر ماركت أهلا رمضان» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية الأساسية والموسمية المتعلقة بشهر رمضان المبارك بأسعار أقل من الأسواق.

وبحسب بيان، توجد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقوة في معارض أهلا رمضان ممثلة في شركاتها التابعة وخاصة شركات الزيوت وشركات السلع الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية وغيرها من الشركات التابعة والتي ستوفر أماكن تابعة لها لإقامة معرض أهلا رمضان.

يجري تدشين معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بالتعاون مع ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية واتحادها العام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبدعم كامل من وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن والمحافظات، وبتنظيم احترافي من الشركة الدولية للفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز المؤتمرات، وذلك تحت شعار «معا من أجل المستهلك» حيث سيجري توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي الأسعار حيث تتحمل الغرف التجارية تكاليف إقامة المنافذ والحملة الإعلامية واللوجستيات.