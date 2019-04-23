شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموافقة على التعديلات الدستورية.. السيسي يوجه رسالة إلى الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية التقدير والاعتزاز «للشعب المصرى العظيم الذي أبهر العالم بإصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة». وقال السيسي، في صفحته الرسمية على «فيس بوك»، بعد إعلان موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، إن «ذلك المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الإستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي».

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