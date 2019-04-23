شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات: الديمقراطية تأتي بإرادة شعبية ولا تستورد من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن تطبيق الديمقراطية يأتي بإرادة شعبية فهي لا تستورد من أي بلد.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موجها حديثه للمصريين: «أفصحتم عن إيمانكم بالديمقراطية واتخاذكم لها حاكما وحكما، وأكدتم أنكم شعب مصر مصدر السلطات، وأعلنتم للعالم أن ديمقراطيتنا لم تكن محط شعارات حواها الدستور، أو عبارات رددها القانون، بل هي واجب وحق يمارس».

وتابع لاشين قائلا: «نحن في مرحلة توثيق الديمقراطية فهي لا تستورد من بلد آخر وتوجد بإرادة شعبية لأنها السبيل الأوحد للمشاركة في إدارة شؤون البلاد والتعبير عن الرأي، وأسمى صورة هي إبداء الرأي في الاستفتاء»، متابعا: «خرج الاستفتاء في أبهى صورة تليق بمصر وحضارتها ومستقبلها وتطلعاتها للغد، وأجمل ما فيها أبناء مصر».