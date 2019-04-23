شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: سقوط عجلة من بوجي عربة قطار خال من الركاب في المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء الثلاثاء، عن سقوط عجلة من البوجي الأمامي للعربة الثانية بقطار خال من الركاب أثناء عمل مناورة بحوش محطة المحلة بعيدًا عن الخطوط الطوالي، مشيرًا إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن خروج عربة عن القضبان.

وعلى الفور جرى الاستعداد بآلات الرفع وتم الانتهاء من رفع العجلة والاستعداد بالقطار، وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث، كما ناشدت الهيئة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص مرفق السكك الحديدية والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل كتابة أي أخبار عن هذا المرفق الحيوي المهم.