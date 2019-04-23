شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الوطنية للانتخابات تعلن موافقة الشعب على التعديلات الدستورية بنسبة 88.83% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 الف و590 ناخبا بنسبة 44.33%.

أما عدد الأصوات الصحيحة فبلغ 26 مليون 362 الف 421 ناخب بنسبة 69.04% .

Advertisements

وبلغ عدد الأصوات الباطلة بلغ 831 ألف و172 ناخب بنسبة 3.06% .

وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 23 مليون و416 الف و741 ناخب بنسبة 88.83%

أما رافضي التعديلات الدستورية فبلع عدد أصواتهم لـ 2 مليون و945 الف و680 ناخب بنسبة 11.71%