شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم لاشين يرد على الشائعات التي طالت «الوطنية للانتخابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «الوطنية للانتخابات قامت قوى الشر والظلام بممارسة شتى أنواع الشائعات ضدها مثل مد الاستفتاء ليوم رابع أو ساعات التصويت في اليوم الثالث، أو منع وسائل الإعلام من حضور الفرز»، مؤكدًا أن «كل ما سبق شائعات كذبتها الهيئة الوطنية، وكانت غرضها إفساد العرس الديمقراطي».

وأضاف في مؤتمر صحفي أن «إجراء الاستفتاء خلال هذه الأيام كان تحديًا كبيرًا في الوقت والجهد، متابعًا:«أنجزناه بتوفيق من الله، وبالجهد المستمر على مدار أيام الأسبوع».

وأوضح أنه تم إجراء هذا الاقتراع في وقت قياسي، لافتًا إلى أن الاقتراع جرى في مناخ ديمقراطي مفعم بالحرية، متابعًا: «الاستفتاء خرج في أبهى صورة تليق بمصر وحضاراتها، وتليق بمستقبل مصر وتطلعاتها للغد، صورة تليق باسم مصر أجمل ما فيها شعبها العظيم».