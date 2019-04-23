شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات: شعب مصر وحده مصدر السلطات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «المرأة المصرية تقدمت الصفوف في المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهتفت باسم مصر».
وخاطب لاشين، في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الاستفتاء الشعب، قائلًا: «أنكم شعب مصر، وحدكم مصدر السلطات».
ووجه الشكر للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشيوخ للمشاركة في الاستفتاء، قائلًا: «شكرًا على ما قمتم به من أجل بناء مصر».
وتابع: «أنتم أبناء مصر تلبون نداء بلدكم، ولو بالدم، وبفضلكم بقيت مصر مرفوعة الرأس».
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