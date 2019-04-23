شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات: شعب مصر وحده مصدر السلطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «المرأة المصرية تقدمت الصفوف في المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهتفت باسم مصر».

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وخاطب لاشين، في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الاستفتاء الشعب، قائلًا: «أنكم شعب مصر، وحدكم مصدر السلطات».

ووجه الشكر للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشيوخ للمشاركة في الاستفتاء، قائلًا: «شكرًا على ما قمتم به من أجل بناء مصر».

وتابع: «أنتم أبناء مصر تلبون نداء بلدكم، ولو بالدم، وبفضلكم بقيت مصر مرفوعة الرأس».