شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات: وطننا ينتقل من مرحلة بناء الدولة إلى ترسيخ الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «وطننا انتقل من مرحلة بناء الدولة والانتقال نحو الديمقراطية إلى ترسيخ الديمقراطية، فالديمقراطية لا ترسخها ثورة أو تستورد من بلد آخر، إنما ترسخ بإرادة شعبية».
وتابع في كلمته للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إن «إقبال المواطنين المشهود على الاستفتاء أفسح عن قناعتهم بالديمقراطية وأثبتوا أنهم مصدر السلطات، وديمقراطيتنا لم تكن محط شعارات بل هي واجب يؤدى وحق يمارس».
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