شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة»: كل الشكر للقضاء وقوات الجيش والشرطة لإنجاح الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خالص شكره وتقديره إلى قوات الشرطة والجهات الأمنية والقوات المسلحة والجهات القضائية والجهاز التنفيذي بالمحافظة والمواطنين على جهودهم الرائعة في إنجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وخروجها بهذه الصورة المشرفة التي تمت في جو من الديمقراطية والشفافية التامة.

كما وجه الشكر إلى كل من قال نعم وكل من قال لا، ما خلق صورة مشرفة للمواطن المصري ومشاركته المميزة في مستقبل مصر السياسي وظهور مصر بصورة مشرفة أمام العالم، كما اعتلت محافظة جنوب سيناء النسب الأعلى في الحضور والتصويت كعادتها دائمًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ مع كل قيادات هذه الجهات، كما أشار إلى أن المحافظة خاصة مدينة شرم الشيخ في رباط دائم مع العديد من المؤتمرات والاحتفاليات الكبرى وأقربها احتفالات أعياد سيناء وسباق شرم الشيخ الدولي الأول للهجن والذي سيقام على أرض مدينة السلام يوم 25 إبريل الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من السياسيين والسفراء ورجال الإعلام والفكر والإعلاميين ووفود الدول المشاركة «دول عربية وأوروبية وإفريقية»، ما يستلزم اليقظة التامة والعمل الدؤوب من أجل إنجاح تلك الاحتفاليات الهامة، وأكد المحافظ أنه على ثقة تامة من نجاح جهود أبنائه كل في مجاله في سبيل رقي وتقدم وطننا الحبيب مصر.