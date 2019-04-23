شكرا لقرائتكم خبر عن شريف كامل رئيسًا للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الدكتور شريف حسين كامل، مؤسس وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتزكية بمنصب الرئيس الجديد للغرفة الأمريكية للتجارة عن الدورة التي تبدأ من 1 يونيو المقبل.

وسيخلف شريف المهندس طارق توفيق، الرئيس الحالي الذي تنتهي ولايته في نهاية مايو، فيما فاز بالتزكية أيضًا نواب الرئيس وبقية أعضاء المجلس.

والمعروف أن المجلس يتكون من 11 عضوا منهم الرئيس ونوابه وبقية الأعضاء والرئيس السابق للغرفة. هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها أكاديمي برئاسة الغرفة الأمريكية.

شريف كامل شغل منصبًا كبيرًا مستشاري التخطيط الاستراتيجي لرئيس الجامعة الأمريكية «2017» ونائب الرئيس لإدارة المعلومات «2016».

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وخلال فترة ولايته الأولى كعميد «2009-2014»، حصلت المدرسة على اعتماد التاج الثلاثي، وقدمت ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية وماجستير العلوم في المالية، وأنشأت مركز ريادة الأعمال والابتكار ومسرع الجامعة Venture Lab.

وساعد في جمع ما يقرب من 10 ملايين دولار أمريكي من الهدايا والمنح الدراسية والرعاية. وكان عميدًا مشاركًا للتعليم التنفيذي «2008-2009» ومدير التعليم التنفيذي «2002-2008».

وقبل التحاقه بالجامعة، كان مديرا للمعهد الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات «1992-2001»، وقبل ذلك كان يدير قسم التدريب والتطوير المهني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري «1989-1992». كامل زميل آيزنهاور. وكان عضوًا في مجلس إدارة الصندوق المصري الأمريكي للمشاريع «2013-2016»، ولجنة البنك الدولي الاستشارية للمعرفة «2012-2014» وعضو مؤسس في جمعية الإنترنت المصرية «1996».

وتشمل اهتماماته البحثية والتعليمية الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، ونقل تكنولوجيا المعلومات إلى الدول النامية، والتحول التنظيمي، والأعمال التجارية الإلكترونية، وأنظمة دعم القرار وريادة الأعمال، يتم نشر عمله على نطاق واسع في المجلات والكتب والمجلات الإدارية.

ويحمل كامل شهادة الدكتوراة في نظم المعلومات من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في إدارة الأعمال، وماجستير في الفن والعمارة الإسلامية من الجامعة الأمريكية في القاهرة.