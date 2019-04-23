شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لضمان بدء مفاوضات سياسية بين الأطراف الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لضمان بدء مفاوضات سياسية بين الأطراف الليبية.

Advertisements

وأضاف السيسي، جاء خلال كلمته الختامية بقمة «الترويكا» ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي، التي عقدت بقصر الاتحادية، بمشاركة رؤساء روندا وجنوب إفريقيا عضوي ترويكا الاتحاد الإفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسا للجنة المعنية بليبيا، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن «الشعب الليبي الشقيق تعرض لاستنزاف مقدراته وموارده بسبب التهريب والاتجار بالبشر»، مضيفا: «يجب التشديد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة لتيسير العودة للمفاوضات السياسية مع جميع الأطراف الليبية المعنية».

وأثنى السيسي على الدول المشاركة في الاجتماع الخاص ببحث الأوضاع في ليبيا.

وتابع السيسي: «اجتماعهم يأتي تلبية لدعم ليبيا ويهدف إلى حماية ليبيا من المخاطر والتدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الإفريقي هي الأقرب لدعم ليبيا والقضاء على الإرهاب»، مضيفا: «يجب تمكين قوات الجيش والشرطة المدنية من أداء واجبها للحفاظ على النظام والاستقرار، والوصول إلى انتخابات نزيهة».