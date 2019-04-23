شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاستثمار»: نجاح الإصلاح الاقتصادي يرفع تصنيف مصر الائتماني ويجذب الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد قائلا: «رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر لـ B+ شيء متوقع نتيجة التطورات في الاقتصاد خلال الفترات السابقة»، متابعا: «هذا يثبت برنامج الإصلاح الاقتصادي أنجز أهدافه، إذ تراجعت معدلات البطالة، وارتفعت معدلات النمو، وتراجعت أسعار الصرف، فهناك حالة من الحراك يشهدها الاقتصاد».

وأردف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قائلا: «حصة مصر من الاستثمارات الدولية ترتفع، ولدينا أفق لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، والعالم يشهد برنامج إصلاح اقتصادي قويا تنفذه مصر»، مشيرا إلى استعادة مصر لقوتها الاقتصادية.

وأوضح عادل أن تأثير تقدم مصر في تصنيفها الائتماني يساهم في جذب المستثمرين، وزيادة فرص الحصول على تمويلات أجنبية للشركات أو الدولة، وكذلك يبرز نجاح الإصلاح الاقتصادي، ويمنح مصداقية كبيرة للبرامج الإصلاحية التي تنفذها الدولة.