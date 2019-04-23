شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل التيار الكهربائي لأول مبنى متطور لمخازن الأدوية تمهيدًا لافتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى لمبنى مخازن الأدوية في العريش التابع لمديرية الصحة تمهيدا لافتتاحه بمناسبة احتفالات العيد القومى للمحافظة وذكرى تحرير سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد شحاتة، رئيس قطاع شركة الكهرباء، وإشراف الدكتور مصطفى سامى مدير إدارة التخطيط في مديرية الصحة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، أن المبنى يعد الأول من نوعه وأقيم في منطقة الريسة بالعريش، ويهدف إلى الحفاظ على الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من المبنى والإنشاءات وتوصيل المرافق والخدمات وتزويده بالمعدات الفنية اللازمة وتوفير البيئة المناسبة للحفاظ على الأدوية والمستلزمات الطبية حفاظا على المال العام وصحة المرضى، وأنه تم توفير محولات كهربائية تضمن الحفاظ على منظومة الكهرباء المنقولة وخفضها بما يضمن تقليل القدرة المفقودة وتكلفة خطوط النقل والحفاظ على جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن يتم تخزينها في درجة حرارة منتظمة ومحددة.. مع ثبات التيار الكهربائى.

وأضاف أن التجهيزات والتشطيبات النهائية تمت بإشراف فريق من مديرية الصحة يضم كلا من: الدكتور مصطفى سامى، مدير إدارة التخطيط، والمهندس محمد سعيد مصطفى، نائب مدير التخطيط، وفريق من الفنيين المتخصصين.