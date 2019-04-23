شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جامعة «رأس الخيمة» يزور مشيخة الأزهر: نسعى لاستفادة طلابنا من تجربة الأزهر الطبية العريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، وفدًا من جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، برئاسة الدكتور ياسر النعيمي، ممثلًا عن الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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ونقل الدكتور ياسر النعيمي إلى شيخ الأزهر تحيات الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، معربًا عن تقدير سموه الكبير لدور الأزهر الشريف العلمي والدعوي، وجهوده في نشر السلام والتعايش المجتمعي.

وأعرب الوفد عن تطلع جامعة رأس الخيمة إلى التعاون مع جامعة الأزهر، والاستفادة من تجربتها الطبية العريقة، مبينين أن الأزهر بما يملكه من كليات في مجال العلوم الطبية، ومستشفيات جامعية تقدم خدماتها للملايين من المرضى، يعد حقلًا خصبًا يمكن الاستفادة منه في التدريب لطلاب الطب في مختلف التخصصات.

من جانبه أكد شيخ الأزهر استعداد الأزهر الشريف للتعاون مع جامعة رأس الخيمة، وتقديم الدعم العلمي والعملي لطلابها، مبديًا شكره لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، ودولة الإمارات العربية المتحدة على تقديرها وتعاونها الدائم مع الأزهر الشريف.

وفد جامعة «رأس الخيمة» يزور مشيخة الأزهر