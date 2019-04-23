شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنظم برامج تثقيفية توعوية ببعض مدارس التعليم الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومشروع تغذية أطفال المدارس فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر بتنفيذ 3 برامج تثقيفية توعوية، برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقيادة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام.

وفى هذا السياق، أكد محمد حلمى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى أن البرنامج الأول بعنوان "تدريب المعلمين"، والذى استهدف محافظة القاهرة بإدارات "شرق مدينة نصر، والخليفة والمقطم، وعين شمس، والشروق" التعليمية فى الفترة من 10/3/2019 وحتى 6/4/2019 بإجمالى عدد (280) معلم، ومحافظة القليوبية بإدارة العبور التعليمية بإجمالى عدد (60) معلم حيث تم اختيار المدارس بأولوية استضافة التلاميذ اللاجئين بها، لافتًا إلى أنه قد تم التدريب على ثلاث موضوعات وهى (التهذيب الإيجابى والاحتياجات النفسية للطفل، والغذاء والتوعية الغذائية، والاستعداد للكوارث والتأهب للمخاطر.

وتابع حلمى قائلًا: إن البرنامج الثانى بعنوان "مسرح العرائس"، والذى استهدف محافظة القاهرة بإدارات "شرق مدينة نصر، والخليفة والمقطم، وعين شمس، والشروق" التعليمية فى الفترة من 27/3/2019 وحتى 9/4/2019 بإجمالى 15 مدرسة حيث تم اختيار المدارس بأولوية استضافة التلاميذ اللاجئين بها، مشيرًا إلى أنه تم تقديم عروض مسرحية للتلاميذ عن التنمر وكيفية مواجهته وسرد مواقف التلاميذ بهذا الشأن.

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وأضاف حلمى أن البرنامج الثالث بعنوان "توعية الأمهات"، والذى استهدف محافظة القاهرة بإدارات "شرق مدينة نصر، والخليفة والمقطم، وعين شمس، والشروق" التعليمية فى الفترة من 11 إلى 21 إبريل 2019 بإجمالى 20 مدرسة و 1600 أم بواقع 80 أم لكل مدرسة حيث تم اختيار المدارس بأولوية استضافة التلاميذ اللاجئين بها.

وأوضح حلمى أنه تم تقديم ندوات عن التغذية السليمة للأطفال من خلال الوجبات الغذائية الصحية المفيدة "الطبق الغذائى الصحى السليم)، وأنواع الفيتامينات والأكلات المرتبطة بها، وخطورة الوجبات السريعة على صحة الأطفال، والأمراض الناتجة عن الغذاء الغير صحى "السمنة، والنحافة، ونقص المناعة، وقصر القامة، والسكر، وأمراض القلب وغيرها"، وبيان أسبابها وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى زيادة الوعى الغذائى والثقافة الغذائية لدى الأمهات بجميع مراحل العمر.

وأشاد حلمى بدور أمانى حمدى طاحون مدير إدارة بالإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى، وحسين محمد طلعت ذكى، عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب، وليد عبد الله إبراهيم فى تنسيق وتنفيذ هذه البرامج.