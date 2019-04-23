شكرا لقرائتكم خبر عن صور..وزير التموين:تخفيضات من 15 إلى 20% فى معرض سوبر ماركت أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتنظيم معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصرى فى هذا الشهر الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وكذا انخفاض الأسعار.

وأكد مدبولى، خلال افتتاحه للمعرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تهدف دائماً إلى توفير كافة السلع للمواطن بأسعار تنافسية، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان

فيما أشار وزير التموين إلى أن مساحة المعرض الرئيسى تبلغ 15 ألف متر فى 5 قاعات رئيسية، بالإضافة إلى معرضين رئيسيين بمحافظتى الجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى أكثر من 200 موقع ومنفذ بيع ثابت باسم "معرض أهلاً رمضان" بجميع المحافظات، إلى جانب ما يزيد عن 380 منفذا مُتنقلا وقوافل متحركة فى كافة محافظات الجمهورية لتغطية المدن والقرى والمناطق التى لا تتوفر فيها منافذ دائمة لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"؛ استكمالاً لخريطة توفير المنتجات من خلال المعرض الرئيسى وفروعه فى المحافظات، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص وكبار المُصنعين ومُوردى السلع الغذائية، فى إطار الالتزام بالمسئولية الاجتماعية نحو توفير السلع وإطلاق مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات بمناسبة الشهر الكريم.

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وأوضح الوزير أن مُعدل التخفيضات فى أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح نسبته ما بين 15 إلى 20%، بالقياس لأسعار السوق، لافتاً إلى أنه يتم إتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين فى معارض أهلا رمضان مثل: المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن،، ومساحيق المنظفات.

وقال المصيلحى، إنه من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، حيث تشارك به كل من وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص وموردى السلع والمواد الغذائية تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية

وأكد وزير التموين أنه تم توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة على معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" فى القاهرة، وفروعه فى المحافظات، إضافة إلى متابعة الأسواق والمحلات؛ لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.