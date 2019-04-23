السيسى يوجه تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى لاصطفافه الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم بإصطفافه الوطنى فى المشاركة على الاستفتاء فى التعديلات الدستورية.

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