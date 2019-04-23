شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات شرقى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي نحو 33 شخصًا مصرعهم؛ جراء الفيضانات والانهيارات الطينية في مقاطعة كوازولو ناتال شرقي جنوب أفريقيا.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام رسمية في جنوب أفريقيا أن الفيضانات نتجت عن هطول غزير للأمطار بدأ أمس الاثنين.
وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام جنوب أفريقية إلى تدمير مئات المنازل في مدينة ديربان الساحلية المطلة على المحيط الهندي جراء الفيضانات والانهيارات الطينية.
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