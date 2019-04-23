بعد قليل.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعد قليل فعاليات المؤتمر الصحفى، الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واستعراض عمليات التصويت فى الخارج والداخل.

وأوضح المستشار محمود الشريف ، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أى شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المصريين أبلوا بلاء حسنا خلال أيام الاستفتاء من خلال الخروج فى حشود للإدلاء بأصواتهم، حيث ظهرت كثافات عالية فى اللجان الفرعية .

يذكر أن المستشار محمود الشريف، قد أعلن أن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ستعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً الساعة السابعة مساء اليوم للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

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