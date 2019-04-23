شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الاستفتاء.. الوطنية للانتخابات: 23 مليون و416 ألف قالوا "نعم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أسفرت عن شاركة 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا داخل مصر وخارجها، من أصل 61 مليون و344 ألف و503 وبذلك تكون نسبة المشاركة 44.33%.
وذكر أن الأصوات الصحيحة 26 مليون 362 ألف و421 صوتا بنسبة 96.94%، وبلغت الأصوات الباطلة 831 ألف و172 صوتًا، بنسبة 3.6% وبلغ الموافقين على التعديلات الدستورية 23 مليون 416 ألف و 741 ألف بنسبة 88.83% من الأصوات الصحيحة، وغير الموافقين على التعديلات 2 مليون و 945 ألف و680 صوتًا بنسبة 11.17%.
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