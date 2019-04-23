شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الشعب الليبى تعرض لاستنزاف مقدراته ونطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر لرؤساء الدول والحكومات لسرعة الاستجابة للمشاركة في الاجتماع الخاص ببحث الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الافتتاحية بقمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي، التي عقدت بقصر الاتحادية، بمشاركة رؤساء روندا وجنوب أفريقيا عضوى ترويكا الاتحاد الأفريقى، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا، وموسى فقيه ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال الرئيس السيسى، إن اجتماعهم يأتي تلبية لدعم ليبيا ويهدف الي حماية ليبيا من المخاطر والتدخلات الخارجية، مشيراً إلي أن دول الاتحاد الأفريقي هي الأقرب لدعم ليبيا والقضاء علي الإرهاب ، موضحا أنه يجب تمكين قوات الجيش والشرطة المدنية من أداء واجبها للحفاظ علي النظام والاستقرار والوصول إلي انتخابات نزيهة.

وأكد السيسى، أن الشعب الليبي الشقيق تعرض لاستنزاف مقدراته وموارده والتهريب والإتجار بالبشر، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته كاملة لتيسير العودة للمفاوضات السياسية مع جميع الأطراف الليبية المعنية.