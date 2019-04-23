أخبار مصر | شيخ الأزهر يتلقى دعوة من رئيس وزراء العراق لزيارة بغداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يتلقى دعوة من رئيس وزراء العراق لزيارة بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عبدالكريم هاشم، مبعوث دولة رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، بحضور السفير الدكتور أحمد نايف الدليمى، سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

واستعراض الطرفين خلال اللقاء آخر التطورات الإيجابية ما بين العراق ومصر بالإضافة إلى دور مشيخة الأزهر الشريف الوسطى فى العالمين العربي والإسلامي، وقد وجه الوفد دعوة رسمية من قبل دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى فضيلة الإمام الأكبر لزيارة العراق، وقد رحَّب فضيلته بالدعوة واعدا بتلبيتها فى أقرب فرصة.