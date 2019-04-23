أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يضع معايير العمل الدرامي قبل موسم شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يضع معايير العمل الدرامي قبل موسم شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدد من التوصيات عقب اجتماعها الأول الذى عقدته اليوم لوضع خطة عملها ومعايير العمل الدرامى خلال شهر رمضان.

وجاء من ضمن توصيات اللجنة ، منح أولوية للموضوعات التى تدعم الانتماء للوطن و تدفع بالطاقة الإيجابية فى نفوس المواطنين ، و التركيز على الموضوعات الاجتماعية التى تهم الأسرة المصرية و تقديم النماذج التى تستحق تسليط الأضواء عليها سواء من الأشخاص الطبيعيين ذوى القدرات الإبداعية فى المجالات المختلفة أو من ذوى القدرات الخاصة التى استطاعت أن تتحدى الإعاقة كذلك التركيز على النماذج الناجحة المشرفة فى الوطن حيث يمكن الإستعانة بسيرهم الذاتية بشكل فنى داخل الأحداث الدرامية ، مما يعطى المثل الأعلى والقدوة و يدفع الأمل فى نفوس الشباب .

وشددت لجنة الدراما ،فى توصياتها الى ضرورة إفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الإنتماء وتنمية الوعى القومى ، وانتقدت اللجنة استخدام القوالب الجاهزة المستوردة "التركى –الاسبانى –الهندى..الخ" وتكييف الموضوعات والشكل وفقا لهذا القالب،مما يؤدى الى الحد من ملكة الإبداع المصرية وتكريس حالة التغريب الثقافى الذى قد يخفى خلفه صراع القوميات ويغذيه فى نفوس المشاهدين ،ليظهر فيما بعد بشراسة على أرض الواقع،وهذه الأمور ولاشك تطمس الهوية المصرية للأعمال الفنية ،ولهذا نرى ضرورة الحد من ذلك وإطلاق المجال لأعمال مبتكرة تظهر الإبداع الأصيل لشباب الكتاب والمخرجين ".

وشددت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام على ضرورة الإحتفاء بالأعمال الدرامية المتميزة و إبراز هذا الاحتفاء فى وسائل الاعلام بشكل واضح .