أخبار مصر | قبل شهر رمضان.. 'الأعلى للإعلام' يناقش معايير الأعمال الدرامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل شهر رمضان.. 'الأعلى للإعلام' يناقش معايير الأعمال الدرامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت اليوم، لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وناقشت مجموعة من المعايير والتوصيات؛ لتطبيقها على الأعمال الدرامية، حتى تلتزم بها جميع القنوات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك خلال شهر رمضان المقبل.

وقال المجلس في بيان له، إن ذلك يأتي في خطة قصيرة المدى لمتابعة الأعمال الرمضانية لهذا العام، والمعايير الخاصه به، وكذلك خطة طويلة المدى تبدأ بعد شهر رمضان في المستقبل القريب بعد المشاهدات الدقيقة لأعمال هذا العام.