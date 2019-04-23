أخبار مصر | نائب رئيس جامعة الأزهر يدشن معرضا للملابس لطالبات دراسات بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس جامعة الأزهر يدشن معرضا للملابس لطالبات دراسات بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اليوم، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بني سويف.

كان في استقباله الدكتورة حنان عبد العزيز عبد الخالق، عميدة الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالبات الكلية، الذين أعربوا عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة التفقدية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على سير وانتظام العملية التعليمية بمختلف أقسام الكلية، وعلى الالتزام بالتعليمات واللوائح الخاصة بضبط ورفع جودة كفاءة النظام التعليمي، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة مناخ تعليمي ينمي روح التفوق والإبداع ويعمق مبادئ الوطنية، ويقوّم الصفات والسلوكيات الأخلاقية، والاجتماعية، ويتيح فرصة التعبير عن الرأي والمشاركة بطريقة سليمة ومنضبطة.

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وأكد البدويهي أن أبنائنا من الطلاب والطالبات أمانة في أعناقنا، وهدفنا في المرحلة الحالية التطوير والتحديث حتى لا تقتصر الحياة الجامعية على المحاضرات والمعارف العلمية وفقط، وإنما نسعى لتكون عاملًا أساسيًا في التكوين المتكامل للطلاب الأزاهرة، والعناية بنمو شخصياتهم، وهذا يقتضي تنظيم أنواع مختلفة من الأنشطة التي تجعل من الكلية مجتمعًا متكاملاً يتدرب فيه الطلاب على الحياة المجتمعية، يكتسبوا من خلالها خبرات وتجارب المجتمع، وتبث فيهم روح الجماعة وتدربهم على القيادة والتشاور والتعاون، ولتحقيق الشخصية المتكاملة عقلياً وجسدياً وروحياً واجتماعياً.

وتفقد نائب رئيس الجامعة الأبنية والقاعات والأدوات والإمكانات اللازمة، للتأكد من تأهيلها التأهيل المناسب لتنفيذ الأنشطة التعليمية والاجتماعية المختلفة، موضحًا –خلال حديثه مع الطالبات- أن إدارة الجامعة في إطار تعليمات رئيس الجامعة، مكاتبها مفتوحة لهن دائمًا للتواصل المباشر والاستماع لهن، ومناقشة مقترحاتهن.

وعلى هامش الزيارة قام نائب رئيس الجامعة وعميدة الكلية بافتتاح معرضً شامل للملابس وجميع مستلزمات الطالبات بالمجان، ياتى هذا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الدنيا كلها بالخير واليمن والبركات.