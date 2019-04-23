أخبار مصر | جامعة رأس الخيمة: نسعى أن يستفيد طلابنا من تجربة الأزهر الطبية العريقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة رأس الخيمة: نسعى أن يستفيد طلابنا من تجربة الأزهر الطبية العريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الثلاثاء، وفدًا من جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، برئاسة الدكتور ياسر النعيمي، ممثلًا عن الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نقل الدكتور ياسر النعيمي إلى فضيلة الإمام الأكبر تحيات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، معربًا عن تقدير سموه الكبير لدور الأزهر الشريف العلمي والدعوي، وجهوده في نشر السلام والتعايش المجتمعي.

وأعرب الوفد عن تطلع جامعة رأس الخيمة إلى التعاون مع جامعة الأزهر، والاستفادة من تجربتها الطبية العريقة، مبينين أن الأزهر بما يملكه من كليات في مجال العلوم الطبية، ومستشفيات جامعية تقدم خدماتها للملايين من المرضى، يعد حقلًا خصبًا يمكن الاستفادة منه في التدريب لطلاب الطب في مختلف التخصصات.

من جانبه أكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر للتعاون مع جامعة رأس الخيمة، وتقديم الدعم العلمي والعملي لطلابها، مبديًا شكره لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، ودولة الإمارات العربية المتحدة على تقديرها وتعاونها الدائم مع الأزهر الشريف.