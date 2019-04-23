أخبار مصر | مركز الأزهر للفتوى يستقبل وفدا عسكريا من باكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الأزهر للفتوى يستقبل وفدا عسكريا من باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية وفدًا عسكريًّا من كلية الدّفاع الوطني الباكستاني، والذي يزور القاهرة حاليًا في ضيافة أكاديمية ناصر العسكرية.

وتفقَّد الوفد برفقه الملحق العسكري الباكستاني أقسام المركز المتنوعة وتعرف علي آليات العمل فيه، ودوره الدعوي والمجتمعي، وأيضًا دوره في التصدي للفكر المتطرف من خلال رصده للأفكار المتطرفة والرد عليها.

وجدير بالذكر أن الوفد قد حضر ندوةً عن السِّلم العالمي والحوار ألقاها الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة وباحثي الفتوى، والتي حضرها أيضًا عدد من المتدربين في الأكاديمية من دولتي سريلانكا والبرازيل، وقد أشاد الوفد بالمركز ودوره في دعم الاستقرار المجتمعي، ونشر السَّلام العالمي.

ورافق الوفدَ أثناء الزيارة الدكتور أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي للمركز، ومشرفو الأقسام المتنوعة.