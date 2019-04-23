مصر | النيابة تأمر بعرض طفل المعصرة المعتدى عليه جنسيا على الطب الشرعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بعرض طفل المعصرة المعتدى عليه جنسيا على الطب الشرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المعصرة، بعرض الطفل المعتدى عليه جنسيا، على يد جاره، على الطب الشرعي وإرسال تقرير مفصل عن الحالة، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطه المعصرة بلاغا من سائق والد طفل يدعى "جمعه. م" ويبلغ من العمر 4 سنوات، بقيام عاطل باستدراج نجله إلي سطح منزلهم وتجريده من ملابسه وتم الاعتداء عليه.

وبتكثيف التحريات تم انتقال قوة أمنية من القسم بشارع سبع بدائرة القسم وتم ضبط المتهم "محمد. س" مسجل خطر وسبقه اتهامه في قضايا أخري، وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تبين أنه أثناء لعب المجني عليه في الشارع، وأسرته في المنزل، استدرجه بحجة اللعب معه بكلب لدي المتهم وعندما ذهب معه استغل براءته وجرده من ملابسه وملامسة أجزء حساسة من جسده وهتك عرضه، وعندما عاد الطفل قص على والده الواقعة، فذهبا للمتهم فقاما المتهم وشقيقه بالاعتداء بالضرب علي الأب وإصابته بجروح كثيرة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.