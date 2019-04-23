مصر | تأجيل إعادة إجراءات متهمين في قضية العائدون من ليبيا لـ25 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات متهمين في قضية العائدون من ليبيا لـ25 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدون من ليبيا" لجلسة 25 مايو المقبل لاستكمال المرافعة.

وحضر المتهمين اليوم امام المحكمة التي استمعت الي مرافعة دفاعهما والذي طالب بالبراءة من التهم المسندة اليهم بناء علي الدفوع القانونية بعدم جدية التحريات والقصور في تحقيقات النيابة العامة.

وكانت قد أصدرت المحكمة حكمها حضوريا لـ١٠ متهمين وغيابيا لـ ٤ آخرين.

وعاقبت كلا من أحمد امام محمد ومحمود عيدأحمد خليل بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن المشدد ١٥ عاما على ٣ متهمين وهم مصطفي عبدالوهاب وأنور وجدي محمد، وأحمد كامل محمد.

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وكما عاقبت المحكمة يحيي محمد السيد بالسجن المشدد 5 سنوات، وبالسجن المشدد ٣ سنوات لكلا من بدر البيومي شيرين حسنين ومحمد رمضان عبدالكريم وعمرو فاروق صابر ومحمد فاروق عبدالرحمن وأشرف السيد أبوالمجد محمد وأحمد عبدالحميد السيد ومصطفي عبدالله عبد المقصود.

والزمت المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وفى أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين فى القضية، والغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وامرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.