انت الان تتابع السيسي يقنع قادة إفريقيا بمد فترة تسليم السلطة بالسودان 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بدور كبير، ونجح في مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر، حيث وجد الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة، أن مدة 15 يوما غير كافية ومن ثم، تم التوافق علي المهلة الجديدة لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية، وأشار المتحدث في تصريحات عقب اجتماع القمة التشاوري بشأن السودان، إلى أن الرئيس السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع في السودان وانحياز القوات المسلحة للشعب دائما.
وشدد الرئيس السيسي، على أن الجميع يسعى إلى الحفاظ على السودان واستقراره، وأنه تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية الدول التي حضرت الاجتماع التشاورى بشأن السودان، سلسلة من الاجتماعات للتنسيق، ومتابعة تطورات الأوضاع. وأوضح راضي، أن اجتماع القمة التشاورى للشركاء الإقليميين للسودان حظى بالأهمية، نظرا لما تشهده
وشدد الرئيس السيسي، على أن الجميع يسعى إلى الحفاظ على السودان واستقراره، وأنه تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية الدول التي حضرت الاجتماع التشاورى بشأن السودان، سلسلة من الاجتماعات للتنسيق، ومتابعة تطورات الأوضاع.
وأوضح راضي، أن اجتماع القمة التشاورى للشركاء الإقليميين للسودان حظى بالأهمية، نظرا لما تشهده الأوضاع بالسودان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي نجح في خروج الاجتماع بنتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني، من أجل الحفاظ علي وحدة الشعب السوداني ومقدراته واستقراره، فضلا عن الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية.
وقال متحدث الرئاسة، إن الأحداث بدأت في السودان منذ العام الماضي، لافتا إلى أن موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، قام بزيارة مهمة للسودان، ووجد آلاف المواطنين بالشوارع، ومنح المجلس الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يقنع قادة إفريقيا بمد فترة تسليم السلطة بالسودان 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.