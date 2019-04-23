انت الان تتابع السيسي يقنع قادة إفريقيا بمد فترة تسليم السلطة بالسودان 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بدور كبير، ونجح في مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر، حيث وجد الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة، أن مدة 15 يوما غير كافية ومن ثم، تم التوافق علي المهلة الجديدة لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية، وأشار المتحدث في تصريحات عقب اجتماع القمة التشاوري بشأن السودان، إلى أن الرئيس السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع في السودان وانحياز القوات المسلحة للشعب دائما.

وشدد الرئيس السيسي، على أن الجميع يسعى إلى الحفاظ على السودان واستقراره، وأنه تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية الدول التي حضرت الاجتماع التشاورى بشأن السودان، سلسلة من الاجتماعات للتنسيق، ومتابعة تطورات الأوضاع. وأوضح راضي، أن اجتماع القمة التشاورى للشركاء الإقليميين للسودان حظى بالأهمية، نظرا لما تشهده

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