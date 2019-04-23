شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تقدم هدايا لـ90 طفلًا في «يوم اليتيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، تم خلالها تكريم وتقديم الهدايا لعدد 90 طفلا من خلال مشاركة عدد 9 جمعيات أهلية لتنمية المجتمع بمدن قفط - قوص - نقادة- دشنا- قنا، تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتورمحمود خضاري، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ورحب رئيس الجامعة بالجمعيات المشاركة وأثنى على جهود قطاع خدمة المجتمع بالجامعة وحرصه على المشاركة المجتمعية وإبراز دور الجامعة كحاضنة لمجتمعها.

وفي كلمته بهذه المناسبة وجه الدكتور يوسف غرباوي الشكر للجامعة على دعمها اللامحدود لأنشطة قطاع خدمة المجتمع ورعايته لمختلف فئات المجتمع، ودوره في نشر الوعى بدور الجامعة في خدمة مجتمعها وإبراز وجه الجامعة التعليمي والبحثي. وأكد أن الجامعة حريصة على التواصل مع المجتمع والتفاعل مع قضاياه، كما أنها تقدم خدماتها من خلال العديد من الأنشطة على مدار العام.