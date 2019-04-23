شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد الرئيس الروسي: بوتين سيلتقي السيسي في 26 إبريل في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​ أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيلتقي بالرئيس ​عبدالفتاح السيسي​ خلال زيارته للصين في 26 إبريل حيث سيبحثان تنمية العلاقات بين ​روسيا​ و​إفريقيا​.

وخلال حديث للصحفيين، أوضح أوشاكوف أن «​الاتصالات​ مع الرئيس السيسي هامة، ومفيدة بالنسبة لنا. فدائما نبحث الموضوعات الهامة»، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل له أهمية خاصة.

وشدد أوشاكوف على أن «الرئيس السيسي، الذي يرأس ​الاتحاد الإفريقي​ هذا العام، وافق على أن يصبح رئيسا مشاركا لقمة روسيا- إفريقيا المقرر عقدها في تشرين الأول في سوتشي».