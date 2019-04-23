شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد الرئيس الروسي: بوتين سيلتقي السيسي في 26 إبريل في الصين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للصين في 26 إبريل حيث سيبحثان تنمية العلاقات بين روسيا وإفريقيا.
وخلال حديث للصحفيين، أوضح أوشاكوف أن «الاتصالات مع الرئيس السيسي هامة، ومفيدة بالنسبة لنا. فدائما نبحث الموضوعات الهامة»، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل له أهمية خاصة.
وشدد أوشاكوف على أن «الرئيس السيسي، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي هذا العام، وافق على أن يصبح رئيسا مشاركا لقمة روسيا- إفريقيا المقرر عقدها في تشرين الأول في سوتشي».
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد الرئيس الروسي: بوتين سيلتقي السيسي في 26 إبريل في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.