شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني يشكر مصر والسيسي لتمديد مهلة تشكيل حكومة مدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​، ​الفريق أول عبدالفتاح البرهان​، أنّ «النيابة تولّت أمر المعتقلين وبدأت الإجراءات الرسمية لمحاكمتهم».

وعن تقييمه للمهلة الّتي أعطيت للمجلس العسكري، وكيف سيتمّ التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والسودان، لفت في لقاء خاص مع وكالة «سبوتنيك»، إلى «أنّنا نشكر الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​ وحكومة مصر، وأيضًا الاتحاد الإفريقي، ونتمنّى قبل نهاية الفترة المهملة أن تستطيع الحكومة المدنيّة أن تباشر مهامها».

وكان قد اتفق قادة أفارقة على ضرورة إتاحة المزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية، مؤكدّين حرصهم على استقرار السودان ووحدته.