شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى محمد الأمين الخضري: أثرى المكتبة الإسلامية والعربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأزهر الشريف العالم الجليل الدكتور محمد الأمين الخضري، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية، الثلاثاء، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وأشاد الأزهر الشريف- في بيان الثلاثاء- بما قدمه العالم الراحل من جهود وافرة في خدمة العلم عمومًا واللغة العربية خصوصًا، وبما أثرى به المكتبة الإسلامية والعربية من كتب وبحوث ومؤلفات، أظهرت اعتداله ونبوغه وتفانيه في خدمة العلم، فكان من أفضل ما أنجبت مصر من علماء اللغة والأدب والبلاغة.

وتقدَّم الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمُواساة لكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».