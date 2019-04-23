شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتبة العراقية إنعام كجه جي تعلن مقاطعة حفل توزيع جوائز البوكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الروائية العراقية إنعام كجه جي، مقاطعة حفل توزيع جائزة البوكر والذي يقام الأن بأبوظبي، وذلك بعد خروج تسريبات تشير إلى فوز الكاتبة اللبنانية هدى بركات.

وقالت إنعام كجه جي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الآن بدأ في أبوظبي حفل الأعلان عن الفائز بجائزة البوكر للرواية العربية. وجدت أن من المناسب الامتناع عن حضور الحفل بسبب التسريبات التي سبقته وتضر بهذه الجائزة».

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وتابعت الكاتبة العراقية والتي رشحت روايتها «النبيذة» للقائمة القصيرة: «لا يمكنني المشاركة في ما نسميه باللهجة العراقية عرس واوية. مبروك للعزيزة هدى بركات فوزها بالبوكر، وهي تستحق ما هو أفضل من هذه الجائزة التي كانت على حق يوم دعتني لمقاطعتها».

وكانت القائمة القصيرة قد أعلنت في 5 فبراير الماضى، وضمت كلا من رواية «بريد الليل» للروائية اللبنانية هدى بركات، ورواية «شمس بيضاء باردة» للأردنية كفى الزعبى، ورواية «صيف مع عدو» للسورية شهلا العجيلى، ورواية «الوصايا» للمصرى عادل عصمت، ورواية «النبيذة» للعراقية إنعام كجه جى، ورواية «بأى ذنب رحلت» للمغربى محمد المعزوز.

وذكر عدد من المواقع أن الروائية اللبنانية أن هدى بركات هي الفائزة بهذه الدورة 2019 بجائزة البوكر العربية عن روايتها «بريد الليل»، الصادرة عن دار الآداب، مشيرة إلى أن الاجتماع الأخير للجنة تحكيم الجائزة كان «عاصفا»، وشهد مفاجأة تمثلت في فوز الكاتبة «هدى بركات» مع أنها في الأصل رفضت الترشح للجائزة، واعتذرت من الدار التي تنشر أعمالها وهى «الآدب»، لكن لجنة التحكيم طلبت ترشيحها واستئذنت دار الآداب التي أقنعت هدى بركات بضرورة الترشح.