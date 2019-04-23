شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين التضامن والمالية والصحة لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي إجتماعاً مع وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية لدراسة خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 والائحته التنفيذية، وحضر اللقاء الدكتور عماد كاظم مدير المجالس الطبية المتخصصة و كمال نجم وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك.

وصرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ان الوزارة تعمل على مدار الشهور الماضية لتحسين بنية مكاتب التأهيل وتجهيز البنية التحية لتقديم الخدمات التى اقرها القانون للاشخاص ذوى الاعاقة وتنسق مع باقى الوزارات لتطبيق بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاعاقة .

وكشفت والى أنه جاري إصدار 500 ألف بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المُميكن والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، سواء للحصول على الدعم النقدي "كرامة" أو على "الضمان الاجتماعي"، على أن تبدأ المرحلة التالية في التسجيل حال الإعلان عن الموقع الإلكتروني الذي تنشئه وزاره الصحة خصيصا لهذا الغرض ، ويشكل لبناء قواعد البيانات المميكنة لأصحاب الاعاقات المختلفة لتسجيل حجز المواطنين المتقدمين لإجراء الكشف الطبي.

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واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى ان استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يحتاج تنسيق وتعاون مع كافة الوزارات المعنية ومنها وزارتى الصحة والمالية وبعض الوزارات الاخري ، لمنح الاشخاص ذوى الاعاقة الامتيازات التى اقرها القانون .

وكشفت والى ان على الراغبين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة اجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو أحد الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية. ثم التوجه لمكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج البطاقة باستيفاء الكشف الوظائفى وتحديد نسبة الاعاقة بحسب التقارير الطبية

وأفاد الدكتور عماد كاظم مدير المجالس الطبية المتخصصة أن بدء التسجيل سيكون على الموقع إلالكتروني،الذي ستعلن عنه وزارة الصحة والسكان، والذي يحدد المستشفى الذي سيتم عمل إجراء الكشف الطبي بها وميعاد إجراء الكشف بالإضافة إلى تحديد الفحوصات الطبية التي يتطلبها كل نوع إعاقة. وعلى كل مواطن يرغب في الحصول على بطاقة خدمات متكاملة أن يتوجه لإجراء الكشف الطبي ومعه الفحوصات المطلوبة كاملة إلى المستشفى التي تم تحديدها له. وتتلخص الخطوة التالية بعد الكشف الطبي في إجراء التقييم الوظائفي الذي يستعين بالتقرير الطبي للمواطن ويستكمل بدوره الاستمارات المطلوب إستيفاءها لتسجيل درجة إعاقة المواطن وأخذ صورة شخصية له، ثم يقوم بإرسال كافة البيانات إلى الشركة المسئولة عن ميكنة منظومة إستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المُستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الحالي تتعاون لتوفير للأشخاص ذوي الإعاقة كافة الخدمات والمزايا والتسهيلات التي توفرها لهم الدولة حال ثبوت إستحقاقهم.