شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام تحتفل بعيد تحرير سيناء بإلقاء الضوء علي المشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام بعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل من خلال تقديم خريطة برامجية متميزة تُبرز معاني النضال والتضحية التي بذلها شعبنا والجيش وجهود الدولة في تنمية سيناء وآفاق هذه التنمية وانعكاساتها الإيجابية على الوطن والمواطن وإلقاء الضوء على جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب بسيناء.

وتحتفل الشبكات الإذاعية بذكري تحرير سيناء، حيث إن كل شبكة وخدمة إذاعية لها خطتها المستقلة للاحتفال بالمناسبة، وجاءت خطط الشبكات كالتالي:

ستقوم شبكة البرنامج العام طوال اليوم بالتواصل مع مراسلى الإذاعية المصرية، وخصوصا من سيناء، لإبراز مظاهر احتفال المستمعين بالمناسبة الغالية، كما تطوع الشبكة عددا من برامجها وفقراتها المفتوحة لتغطية المناسبة ومنها: صباح الخير يا سيناء، بشاير الخير، مساء الخير يا سيناء، من القاهرة، حديث التراث، المجلة الإسلامية، دعاء الكروان، أحلي الأشعار، أطفال النهاردة، أحلي ما فينا.

وسيتم بث برامج خاصة عن عيد تحرير سيناء، وجولة مع بعض السيدات من سيناء للحديث عن الخدمات التي تقدم للمرأة السيناوية.

تقدم شبكة صوت العرب على مدار إليوم مجموعة من الفترات والبرامج منها برنامج سيناء أرض المستقبل والذي سيتناول أهمية الاستثمار في سيناء وإقامة مشروعات سياحية واقتصادية كبري وأبرزها مشروعات محور قناة السويس، وجاءت خطة الشرق الأوسط عبر تطويع عدد من فقراتها المفتوحة وبرامجها للحديث عن أهمية سيناء كبقعة غالية من أرض الوطن والمرأة السيناوية وطريقة حياتها، وأهمية الاستثمار السياحي في سيناء وبناء وإعمار سيناء.

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وجاءت خطة الإذاعات الإقليمية بتطويع عدد من برامجها وفقراتها المفتوحة في إذاعاتها المختلفة للتعريف بالمناسبة والتأكيد على الدور الوطني لأبناء الوطن في استعادة سيناء وتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

وجاءت خطة شبكة الإذاعات الموجهة، حيث تذيع برامج خاصة للتعريف بالمناسبة الوطنية والمشروعات التنموية بسيناء، وتخصص الإذاعات مجموعة من البرامج المطوعة للحديث عن المناسبة باللغات المختلفة وإذاعة الأغاني الوطنية.

ويحتفل قطاع القنوات الإقليمية بقنواته المختلفة بعيد تحرير سيناء، حيث تطوع قنوات القطاع برامجها من أجل تلك المناسبة الوطنية.

ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بعيد تحرير سيناء على مدار اليوم، وتتم إذاعة الأفلام التسجيلية، وإعادة كلمة السيد رئيس الجمهورية في الاحتفال بعيد سيناء الـ37، وتذيع القنوات الأغاني الوطنية الخاصة بالمناسبة، وجاءت البرامج المطوعة من أجل المناسبة التي تذاع على قنوات القطاع كالتالي:

ويحتفل قطاع التليفزيون بعيد تحرير سيناء من خلال تطويع عدد من برامجه وفقراته، فضلاً عن عرض مجموعة من الأفلام الخاصة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، حيث تقوم القنوات بتطويع عدد من برامجها ومنها: صباح الخير يا مصر، مصر النهاردة، سيدتي، نادي العاصمة، على باب مصر.

وتحتفل القنوات المتخصصة من خلال قنواتها المتنوعة بذكري تحرير سيناء، فتقوم قناة نايل لايف بتطويع عدد من البرامج منها: برنامج نهارك سعيد والذي يعرض صباحا وفي المساء يعرض برنامج ذكريات، كما تعرض مجموعة أفلام عربية، ومنها بئر الخيانة والطريق إلى إيلات. كما تعرض قناة نايل سينما على مدار اليوم عددا من الأفلام الوطنية.